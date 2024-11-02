К Земле приближается 88-метровый астероид - NASA
Киев • УНН
88-метровый астероид 2020 VX1 пролетит мимо Земли 3 ноября на расстоянии 7,4 млн км. Объект движется со скоростью 28 260 км/ч, сообщает NASA.
В воскресенье, 3 ноября, максимально близко возле Земли пролетит астероид 2020 VX1. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, пишет УНН.
Детали
По данным NASA, длина небесного объекта 88 метров, его скорость движения 28 260 км/ч. Расстояние от него до планеты составит 7,4 млн км.
Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе чем 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».
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