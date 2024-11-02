К Земле приближается 88-метровый астероид - NASA

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 102909 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 110170 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 112055 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 133535 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 147759 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 143069 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 140628 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 187232 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131859 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 212913 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К Земле приближается 88-метровый астероид - NASA

К Земле приближается 88-метровый астероид - NASA

Киев  •  УНН

17:33 • 1038 просмотра

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88-метровый астероид 2020 VX1 пролетит мимо Земли 3 ноября на расстоянии 7,4 млн км. Объект движется со скоростью 28 260 км/ч, сообщает NASA.

В воскресенье, 3 ноября, максимально близко возле Земли пролетит астероид 2020 VX1. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, пишет УНН.

Детали

По данным NASA, длина небесного объекта 88 метров, его скорость движения 28 260 км/ч. Расстояние от него до планеты составит 7,4 млн км.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе чем 7,5 млн км, а его размер превышает 150 м, в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Ученые обнаружили, что астероид, который уничтожил динозавров, был не один - СМИ4 октября 2024, 15:03 • 16782 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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