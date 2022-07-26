Израиль призвал граждан не ездить в Умань и покинуть Украину

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"Из-за войны войны и боевых действий между российскими и украинскими войсками МИД призывает граждан Израиля избегать поездок на территорию Украины, включая город Умань и окрестности", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что посольство Израиля не может постоянно присутствовать на территории Украины в эти дни, поэтому не может предоставлять консульские услуги.

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