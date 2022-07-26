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Израиль призвал граждан не ездить в Умань и покинуть Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. МИД Израиля призывает своих граждан воздержаться от поездок в Умань и немедленно покинуть территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Израиля.

Цитата

"Из-за войны войны и боевых действий между российскими и украинскими войсками МИД призывает граждан Израиля избегать поездок на территорию Украины, включая город Умань и окрестности", - говорится в сообщении.

Детали

Также отмечается, что посольство Израиля не может постоянно присутствовать на территории Украины в эти дни, поэтому не может предоставлять консульские услуги.

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