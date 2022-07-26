Ізраїль закликав громадян не їздити в Умань та залишити Україну

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"Через війну та бойові дії між російськими та українськими військами МЗС закликає громадян Ізраїлю уникати поїздок на територію України, включно з містом Умань та околицями", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що посольство Ізраїлю не може бути постійно присутнім на території України в ці дні, тому не може надавати консульські послуги.

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