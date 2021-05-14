Израиль обстреляли со стороны Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Тремя ракетами обстреляли север Израиля с территории Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Обстрелов потерпел населенный пункт, поэтому не сработали сирены оповещения и система ПВО, но ракеты упали в воду, не причинив вреда. Заявляют, что под подозрением в совершении - одна маргинальная палестинская группировка.
Контекст
ХАМАС выпустил более 1600 ракет по Израилю, при этом израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Газе более 600 раз.
Ранее Управление гражданской авиации Израиля заявило, что перенаправили все пассажирские рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аэропорт Рамон, поскольку по всему Израилю вновь прозвучали предупреждения о воздушных обстрелах.
Между тем международные перевозчики отменили рейсы в Израиль. Представители United Airlines и American Airlines сообщили AFP, что их рейсы из США в Израиль были отменены "до 15 мая".
В Газе с понедельника были убиты 83 человека, семь из которых были убиты с израильской стороны. ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт, ракета упала неподалеку.