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Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ
Израиль проводит "наступательную" операцию против Хезболлы на юге Ливана, в результате которой, по словам министра обороны Израиля, погибла половина регионального руководства Хезболлы.
Премьер-министр Испании Санчес рассматривает возможность отставки, чтобы "подумать" о будущем
Премьер-министр Испании Педро Санчес приостанавливает исполнение своих государственных обязанностей, чтобы обдумать, стоит ли ему продолжать возглавлять правительство или уйти в отставку на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.
ВР планирует рассмотрение законопроекта о предоставлении господдержки детям, пострадавшим из-за войны
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, предусматривающий социальную поддержку детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины, но беспокойство вызывает отсутствие финансового обоснования для оказания надлежащей помощи.
Военнообязанные не смогут получить загранпаспорта в обособленном дипучреждении Украины - Кабмин
Мужчины призывного возраста (18-60 лет) не смогут получить загранпаспорта в украинских дипломатических учреждениях за рубежом, только на территории Украины.
Никаких прямых переговоров с российской делегацией не было: Лубинец отреагировал на заявление москвы по "обмену детей"
Катар выступает посредником в возвращении украинских детей и переговорах с россией, сообщил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, а также подчеркнул - никаких прямых переговоров с москвой не было.
Паспортный сервис в Варшаве работает на прием документов через черный ход на фоне протестов
Людей, которые хотят подать документы на получение паспортов в Варшаве, заводят в здание через черный ход, поскольку те, кто пытается забрать свои документы, заблокировали вход и протестуют, считая, что им отказывают в выдаче паспортов из-за нового закона о мобилизации.
"Ягодин - Дорогуск", где действует автоматическое распознавание номеров авто, за сутки пересекло более 600 грузовиков
Более 600 грузовиков за сутки пересекли пограничный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск", на котором автоматические камеры распознавания номерных знаков тестируются накануне внедрения системы на других пунктах пропуска.
ВР планирует сделать шаг к созданию реестра лиц, пострадавших из-за агрессии рф
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании Государственного реестра лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии против Украины, который будет включать учет граждан, жизни и здоровью которых нанесен ущерб, обмен информацией между государственными системами и учет расходов, связанных с оказанием помощи пострадавшим гражданам.
Армейцы РФ усилили наступление на Лиманском направлении: ВСУ отбили в среду 18 вражеских штурмов - Генштаб
Россия усилила наступление на Лиманском направлении, атаковав украинские позиции 18 раз за минувшие сутки, в то время, как украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта. Всего состоялось в среду 84 боевых столкновения.
США тайно передали Украине ракеты ATACMS - Reuters
В марте США тайно предоставили Украине ракеты большой дальности ATACMS в рамках пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, которые, вероятно, были использованы Украиной для нанесения удара по российскому аэродрому в Крыму 17 апреля.