Израиль проводит "наступательные действия" на юге Ливана, половина руководителей "Хезболлы" убита - ЦАХАЛ

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, израильская армия проводит "наступательную операцию" "многочисленными силами" против исламистской группировки "Хезболла" на юге Ливана, при этом половина регионального руководства "Хезболлы" уже уничтожена. Об этом передает УНН со ссылкой на Die Presse и ORF.

Детали

Министр обороны Израиля Галлант сегодня, 24 апреля заявил, что израильская армия предпринимает "наступательные действия" против исламистской милиции Хезболла на юге Ливана. По словам чиновника, половина местного руководства Хезболлы в регионе была убита; остальные командиры "Хезболлы" на юге Ливана, по словам Галланта, - спрятались и оставили боевые действия.

В то же время, пока не сообщается, продвинулись ли израильские сухопутные войска на территорию Ливана.

Напомним,

Израильские военно-воздушные силы ударили по ракетной установке в районе Тайр-Харфа на юге Ливана вскоре после того, как она была использована во время атаки на общину в Израиле, а также по военному комплексу "Хезболлы", сообщил в среду ЦАХАЛ.