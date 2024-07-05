Израиль одобрил крупнейшую за последние три десятилетия национализацию земель на Западном берегу реки Иордан. Единоличное присвоение около 12,7 квадратных километров может усилить напряженность, связанную с войной в Газе. Пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Израиль объявил около 1270 гектаров на Западном Берегу национальной территорией. Это крупнейший за последние три десятилетия захват земель на оккупированном Западном берегу, сообщила в среду группа Peace Now по отслеживанию поселений. Также утверждается, что это самое крупное единоличное присвоение с момента заключения соглашений в Осло в 1993 году, положивших начало мирному процессу. Подобный шаг, вероятно, усугубит и без того растущую напряженность, связанную с войной в Газе, отмечает AP.

Агрессивная экспансия Израиля на Западном берегу отражает сильное влияние поселенческого сообщества на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, самого религиозного и националистического за всю историю страны. Министр финансов Бецалель Смотрич, сам являющийся поселенцем, форсировал политику расширения, получив новые полномочия по развитию поселений и заявив, что его цель - укрепить власть Израиля на этой территории и предотвратить создание палестинского государства. – пишет The Associated Press.

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Дополнение

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Ouest-france обращает внимание, что нападение ХАМАС и спровоцированная им война очевидно есть также "возможностью ускорить колонизацию Израилем оккупированного Западного Берега, одновременно ожидая реализации своей мечты о восстановлении плацдарма в секторе Газа, как это было в период с 1968 по 2005 год".

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