Изменения в распределении радиочастотного спектра в телекоммуникациях. Что на это влияет и кто этим пользуется?

Условия военной турбулентности, финансового голода и экономической нестабильности ставят перед властью чрезвычайно существенные задачи, которые требуют благоразумия, последовательности и стратегического мышления. В такие времена важно, чтобы законодатели оставались последовательным в своих решениях и создавали наиболее благоприятные условия для послевоенного восстановления, поддержки и развития бизнеса.

В этот тяжелый для всех период от власти ожидается высокий уровень гибкости, компромисса, понимания, консолидация с бизнес-средой для общей цели, общей победы.

22 января 2024 года правительство внесло в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины, который зарегистрирован под номером 10423.

Законопроект предусматривает уже с 1 апреля 2024 года изменить для мобильных операторов правила, касающиеся налогообложения рентой, лицензирования и других аспектов ведения этого бизнеса. Эти правила налогообложения рентой введены в начале 2017 года и применяются только к определенному количеству лицензий, выданных государством до 1 января 2022 года на тендерной основе. Срок этих лицензий разный, но в целом до 15 лет. Последние из них заканчиваются в 2033 году и предусматривают возможность применения спектральных коэффициентов, как условия эффективного освоения ограниченного радиочастотного ресурса и определенной государственной гарантии для операторов в развитии сетей нового поколения.

Сейчас законопроектом предлагается отменить понижающие и повышающие коэффициенты одномоментно, без переходного периода, без учета интересов инвесторов и бизнеса и при низкой величине запланированных доходов бюджета от этого. Это станет причиной возникновения неравномерной налоговой нагрузки среди мобильных операторов, что разрушает конкурентный баланс на рынке электронных коммуникаций и усложнит привлечение новых инвестиций в сферу сотовой связи.

Из пояснительной записки к законопроекту можно посчитать, что запланированная выгода для бюджета от "новой" ренты без коэффициентов составит около 4,7 млн грн в месяц (это 56,3 млн грн в год), поэтому выбор такой новой стратегии заставляет задуматься, о чем она и достаточно ли эффективна для самого правительства и для рынка электронной связи.

Необходимость стабильности и прогнозируемости в части налогообложения отмечает и комитет по вопросам цифровой трансформации ВРУ на заседании от 22 февраля. По словам членов комитета, такие резкие изменения могут негативно повлиять на способность к восстановлению и дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры на территории Украины.

В заключении к проекту Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации также подчеркивает необходимость вводить предусмотренные законопроектом изменения не ранее, чем с началом нового бюджетного периода.

О том, что недопустима резкая и одновременная отмена спектральных коэффициентов (без установления переходного периода или поэтапности), также подтверждается в заключении ГНЭУ к законопроекту. По их убеждению, предложение о полном отходе от механизма применения стимулирующих коэффициентов ставки рентной платы за пользование радиочастотным спектром в упомянутом диапазоне требует дополнительного обоснования в аспекте влияния на стимулирование развертывания в Украине сетей сотовой связи следующего поколения.

Очевидно, что во время войны такая предложенная законодательная инициатива приведет к сверхчувствительному влиянию на финансовые показатели операторов, а непрогнозируемые изменения могут негативно повлиять на стабильность их деятельности и формирование цен для конечных пользователей.

Отмена спектральных коэффициентов не может быть результативной без достаточного переходного периода. Понимание законодателями того, что любые финансовые решения требуют времени для эффективного внедрения, является ключевым. Производственные и бизнес-процессы не могут адаптироваться мгновенно, и поэтому важно учитывать необходимый переходный срок для предпринимательства и экономики Украины в целом. Изменения должны быть поэтапными, с достаточным временем для адаптации и решения возможных вызовов.

Отсутствие достаточного переходного периода уменьшает возможности операторов мобильной связи к восстановлению и дальнейшему расширению цифровой инфраструктуры на прифронтовых и деоккупированных территориях, покупке генераторов, усилению мер кибербезопасности, проведению подготовительных работ на случай экстренных ситуаций, что является чрезвычайно важным в условиях продолжающегося полномасштабного вторжения.

Сейчас крайне важно обратить внимание на устойчивость бизнес-среды, стараться избегать резких изменений на законодательном уровне, которые могут создавать давление на рынок электронных коммуникаций. Надежные и понятные правила игры, последовательные регуляторные решения и стабильность налогового законодательства, что не предусматривает турбулентности, особенно во время продолжающегося военного положения, дают операторам возможность рассчитывать и планировать свои инвестиции для обеспечения связи и поддержания 24/7 работы сетей.

В законопроекте наблюдается явное расхождение с Налоговым кодексом Украины, где указано, что изменения налогов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки ренты. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

При этом отменяются повышающие коэффициенты, сохранение которых сейчас, очевидно, для бюджета экономически выгоднее, чем "срочная" их отмена в текущем бюджетном году.

Отказ от механизма применения спектральных коэффициентов должен происходить постепенно в течение определенного периода. Например, в течение шести лет с момента вступления в силу соответствующего закона, постепенно в три этапа корректировать величину коэффициентов как повышающих, так и понижающих в направлении их постепенного уменьшения.

Такая "отсрочка" и постепенный отказ не становится критическим для запланированных и стратегических бюджетных поступлений и, при этом, позволит операторам постепенно адаптироваться к новым условиям и спланировать свои расходы, а рынку - нивелировать риски несправедливой конкуренции. Также при таком подходе государство будет иметь возможность для лучшего анализа и прогнозирования рисков и негативных последствий реформы налогообложения радиочастотного спектра.

Ведь основными задачами введения в 2017 году спектральных коэффициентов, как механизма оптимизации и экономической целесообразности, были равные условия для пользователей спектра во всех перспективных диапазонах и поддержка рыночных механизмов для устранения неоправданной концентрации спектра.

Когда принимается решение об отказе от всех коэффициентов, то эти задачи должны поддерживаться на рынке, очевидно, другими механизмами, которые при постепенном отказе стали прогнозируемыми и адаптируемыми.

Поэтому, конечно, бизнес ожидает поправок к этому законопроекту, которые исправят в тексте срок для вступления в силу документа и предусмотрят постепенное (поэтапное) внедрение и, конечно, корреляции на фактическое действие в стране военного положения, динамично растущие финансовые расходы операторов на оборонные обязательства.