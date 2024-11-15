Избрание меры пресечения нардепу Шевченко: в суде объявили перерыв

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 15:00 в заседании по избранию меры пресечения нардепу Евгению Шевченко, которого подозревают в нанесении ущерба обороноспособности и информационной безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"Объявляется перерыв до 15:00", - сказал судья.

Сторона защиты нардепа ходатайствовала об отложении заседания для дополнительной подготовки.

Дополнение

Народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщено о подозрении в государственной измене.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что народный депутат Евгений Шевченко, который призвал Президента Украины Владимира Зеленского начинать диалог с россией, не является сотрудником Главного управления разведки.

7 ноября нардеп Шевченко в своем Telegram-канале призвал Президента Украины к переговорам с российским диктатором владимиром путиным. Кроме этого, Шевченко выступил за возвращение в сессионный зал нардепов, подозреваемых в государственной измене.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ответил депутату, отметив, что "некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны".

В 2022 году Шевченко предоставлял удостоверение ГУР Минобороны как доказательство, что действительно служит в разведке.