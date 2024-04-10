Из закона о мобилизации изъяли норму о 36 месяцах службы

В проекте закона о мобилизации изъять норму об ограничении срока службы в условиях военного положения. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз, передает УНН.

Детали

Она уточнила, что за этот документ получил 13 голосов, еще пять - воздержались.

Большинством голосов была снята с рассмотрения норма об увольнении с военной службы через 36 месяцев.

Согласно обращению Главкома и Министра обороны на правительство, которое оперативно обратилось на председателя ВР Стефанчука, что дало ему основания обратиться в комитет сегодня было большинством голосов снято с рассмотрения норму об увольнении с военной службы через 36 месяцев подчеркнула Фриз.

По ее словам, этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должно разработать правительство.

В заключительные положения добавлено Кабмину: разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по совершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения и медико-социальной реабилитации добавила Фриз.

Положение о демобилизации убрали по просьбе Сырского и Умерова - документ