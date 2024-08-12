Из-за столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе Киев-Чоп на Львовщине погибли оба водителя
Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп во Львовской области столкнулись микроавтобус Renault и грузовик DAF. Водители обоих транспортных средств погибли на месте, полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В результате столкновения микроавтобуса и автопоезда DAF во Львовской области погибли водители обоих транспортных средств, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня, 12 августа, около семи часов утра на автодороге "Киев - Чоп" вблизи села Подборцы, Львовского района.
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Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Renault Master, которым управлял 22-летний житель Львовщины и автопоезд DAF под управлением жителя города Киев в возрасте 55 лет. В результате столкновения водители транспортных средств погибли на месте происшествия. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.