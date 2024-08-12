Из-за столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе Киев-Чоп на Львовщине погибли оба водителя

В результате столкновения микроавтобуса и автопоезда DAF во Львовской области погибли водители обоих транспортных средств, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня, 12 августа, около семи часов утра на автодороге "Киев - Чоп" вблизи села Подборцы, Львовского района.

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Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус Renault Master, которым управлял 22-летний житель Львовщины и автопоезд DAF под управлением жителя города Киев в возрасте 55 лет. В результате столкновения водители транспортных средств погибли на месте происшествия. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.