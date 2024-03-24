Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
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Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света
В Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов, при этом объекты критической инфраструктуры запитаны.
Пограничники показали, как сбивали "шахеды" над Днепропетровской областью
Пограничники сбили 5 иранских "шахедов" во время ночной атаки над Днепропетровской областью Украины.
Обстрел энергоинфраструктуры Одесской области: Кипер рассказал о ситуации со светом
Из-за обстрелов в Одесской области возможны отключения электроэнергии, энергетики просят уменьшить нагрузку на сеть, чтобы вернуть энергосистему к нормальной работе.
В Минобороны Польши сообщили, при каких условиях могли бы сбить ракету рф
Польские пилоты могли сбить российскую ракету, которая нарушила польское воздушное пространство, если бы она угрожала безопасности страны, заявил представитель Минобороны.
рф продолжает без разбора запускать дроны и ракеты: посол США после на утренней атаки
россия продолжает неизбирательно запускать беспилотники и ракеты по Украине, пренебрегая гражданским населением и нарушая международное право.
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Во время полутеневого лунного затмения 25 марта важно поддерживать позитивное эмоциональное состояние, избегать конфликтов, опьяняющих веществ и не принимать важные решения, а вместо этого сосредоточиться на духовных практиках, очищении и избавлении от негативных привычек.
Польша потребует от россии объяснений, почему российская ракета нарушила польское воздушное пространство
Утром российская ракета 39 секунд находилась в воздушном пространстве Польши, из-за чего польский МИД будет требовать от россии объяснить ситуацию.
У рф в беларуси пока нет сил для того, чтобы представлять угрозу Украине - Демченко
Сейчас россия не имеет достаточных сил в беларуси, чтобы представлять угрозу для Украины, ситуация в белорусском приграничье постоянно отслеживается пограничной службой.
Ночная атака не повлияла на работу энергосистемы, хотя враг пытался критически повредить объекты энергетики на Днепропетровщине - Укрэнерго
россия ракетами и дронами прицельно атаковала энергетические объекты в Днепропетровской области, вызвав кратковременные перебои в электро- и теплоснабжении, но на общую работу энергосистемы это существенно не повлияло.
В Серебрянском лесничестве и Белогоровке Силы обороны держат позиции
Украинские войска удерживают свои позиции и ведут ожесточенные бои против российских войск в Серебрянском лесничестве и Белогоровке, несмотря на попытки противника вытеснить их из региона.