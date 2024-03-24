Из-за российских обстрелов в Харьковской области задействовали аварийные графики отключений света

На Харьковщине энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение после ночных российских обстрелов, но пока введены графики аварийных отключений. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Он сообщил, что АО "Харьковоблэнерго" начали применять графики аварийных отключений. Их корректировка продолжается, учитывая сложную ситуацию в электрических сетях Харьковщины.

Работаем над первоочередным полным оживлением объектов критической инфраструктуры, что позволит восстановить полноценную жизнедеятельность города Харькова и Харьковской области - отметил он.

В то же время, в Минэнерго назвали ситуацию в Харькове самой сложной из всех регионов. Отмечается, что из-за значительных повреждений пока невозможно одновременно запитать всех абонентов. Чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электроэнергии, введены почасовые ограничения для 200 тысяч абонентов. Уточняется, что критическая инфраструктура запитана.

Напомним

По данным Укрэнерго, очередная российская ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. В то же время БПЛА усиленно атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

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