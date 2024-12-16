Из-за падения обломков БПЛА на Киевщине повреждены дома: Кравченко о последствиях вражеской атаки

Враг не прекращает атаки на Киевскую область с помощью БПЛА. В одном из районов области в результате падения сбитых беспилотников в ночь на 16 декабря повреждены 3 частных дома. Об этом в понедельник сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Как указал Кравченко, сегодня ночью и утром тревога продолжалась более 4 часов. В области работали ПВО. Есть сбитые цели.

Пострадавших среди населения нет.

В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли