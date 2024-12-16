Из-за падения обломков БПЛА на Киевщине повреждены дома: Кравченко о последствиях вражеской атаки
Киев • УНН
В Киевской области из-за падения сбитых беспилотников повреждены 3 частных дома. Воздушная тревога длилась более 4 часов, пострадавших среди населения нет.
Враг не прекращает атаки на Киевскую область с помощью БПЛА. В одном из районов области в результате падения сбитых беспилотников в ночь на 16 декабря повреждены 3 частных дома. Об этом в понедельник сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, сегодня ночью и утром тревога продолжалась более 4 часов. В области работали ПВО. Есть сбитые цели.
Пострадавших среди населения нет.
В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли
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