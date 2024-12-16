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Из-за падения обломков БПЛА на Киевщине повреждены дома: Кравченко о последствиях вражеской атаки

Киев  •  УНН

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В Киевской области из-за падения сбитых беспилотников повреждены 3 частных дома. Воздушная тревога длилась более 4 часов, пострадавших среди населения нет.

Враг не прекращает атаки на Киевскую область с помощью БПЛА. В одном из районов области в результате падения сбитых беспилотников в ночь на 16 декабря повреждены 3 частных дома. Об этом в понедельник сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, передает УНН

Детали

Как указал Кравченко, сегодня ночью и утром тревога продолжалась более 4 часов. В области работали ПВО. Есть сбитые цели.

Пострадавших среди населения нет.

В результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 3 частных дома. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли

- сообщил Кравченко.

Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей16 дек. 2024, 06:45 • 10234 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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