Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке

Оккупанты не способны обеспечить жизнедеятельность захваченных регионов. Таким образом из-за дефицита спасателей на временно оккупированной Херсонщине во время затопления зоопарка в результате шторма погибла часть животных. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Во время недавнего шторма, на ВОТ Херсонщины, а именно на Арабатской стрелке залив Сиваш вышел из берегов и затопил "Сафари-парк". В результате в зоопарке, который захватили россияне, погибла часть животных, ведь из-за нехватки кадров в местном МЧС помощь не смогли оказать вовремя.

Кроме этого из-за непогоды в ряде населенных пунктов ВОТ Запорожье до сих пор нет электроэнергии, ведь в регионе недостаточно энергетиков. Большинство специалистов покинули дома после захвата части земель россиянами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления