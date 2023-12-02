Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке
Киев • УНН
Из-за недавнего шторма и плохого реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны оккупационных сил, некоторые животные погибли в затопленном зоопарке на Арабатской стрелке в Херсонской области.
Оккупанты не способны обеспечить жизнедеятельность захваченных регионов. Таким образом из-за дефицита спасателей на временно оккупированной Херсонщине во время затопления зоопарка в результате шторма погибла часть животных. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Во время недавнего шторма, на ВОТ Херсонщины, а именно на Арабатской стрелке залив Сиваш вышел из берегов и затопил "Сафари-парк". В результате в зоопарке, который захватили россияне, погибла часть животных, ведь из-за нехватки кадров в местном МЧС помощь не смогли оказать вовремя.
Кроме этого из-за непогоды в ряде населенных пунктов ВОТ Запорожье до сих пор нет электроэнергии, ведь в регионе недостаточно энергетиков. Большинство специалистов покинули дома после захвата части земель россиянами.
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Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке
Из-за недавнего шторма и плохого реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны оккупационных сил, некоторые животные погибли в затопленном зоопарке на Арабатской стрелке в Херсонской области.
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