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Из-за непогоды и дефицита спасателей на оккупированной Херсонщине погибла часть животных, живших в зоопарке

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 02:10  •  23347 просмотра

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Из-за недавнего шторма и плохого реагирования на чрезвычайные ситуации со стороны оккупационных сил, некоторые животные погибли в затопленном зоопарке на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Оккупанты не способны обеспечить жизнедеятельность захваченных регионов. Таким образом из-за дефицита спасателей на временно оккупированной Херсонщине во время затопления зоопарка в результате шторма погибла часть животных. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Во время недавнего шторма, на ВОТ Херсонщины, а именно на Арабатской стрелке залив Сиваш вышел из берегов и затопил "Сафари-парк". В результате в зоопарке, который захватили россияне, погибла часть животных, ведь из-за нехватки кадров в местном МЧС помощь не смогли оказать вовремя.

Кроме этого из-за непогоды в ряде населенных пунктов ВОТ Запорожье до сих пор нет электроэнергии, ведь в регионе недостаточно энергетиков. Большинство специалистов покинули дома после захвата части земель россиянами.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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