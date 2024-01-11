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Из-за непогоды без света 288 населенных пунктов в Украине

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 06:36  •  4599 просмотра

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Непогода оставила без света 288 населенных пунктов в четырех областях Украины; продолжаются восстановительные работы.

Из-за непогоды без электроснабжения по Украине остаются 288 населенных пунктов в четырех областях, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, на территории государства осложнений погодных условий нет, проезд на всех дорогах общего пользования обеспечен.

"По информации Укрэнерго, остаются обесточенными 288 населенных пунктов в 4 областях (Днепропетровская - 128, Кировоградская - 70, Николаевская - 62 и Одесская - 28)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Дополнение

По прогнозу, днем в Украине временами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-18 м/с. Температура 0-5° мороза, в Карпатах 4-9° мороза, в южной части страны местами 0-3° тепла. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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