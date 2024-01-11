Через негоду без світла 288 населених пунктів в Україні
Київ • УНН
Негода залишила без світла 288 населених пунктів у чотирьох областях України; тривають відновлювальні роботи.
Через негоду без електропостачання по Україні залишаються 288 населених пунктів у чотирьох областях, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
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Як зазначається, на території держави ускладнень погодних умов немає, проїзд на всіх дорогах загального користування забезпечено.
"За інформацією Укренерго, залишаються знеструмленими 288 населених пунктів у 4 областях (Дніпропетровська – 128, Кіровоградська – 70, Миколаївська – 62 та Одеська – 28)", - ідеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Доповнення
За прогнозом, вдень в Україні часом невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний, північно-західний 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-18 м/с. Температура 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині країни подекуди 0-3° тепла.