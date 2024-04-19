Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

В Днепропетровской области в результате удара по гражданским инфраструктурным объектам Укрзализныци погибла дежурная по дому локомотивных бригад, еще семеро железнодорожников получили ранения. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Тяжелое утро для Укрзализныци: россия целенаправленно обстреляла железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине. В результате этого ранены 7 железнодорожников при исполнении служебных обязанностей. С грустью сообщаем, что погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад - говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, что у погибшей остались двое сыновей 17 и 15 лет.

Также сообщили, что раненые железнодорожники сейчас в стабильном состоянии, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

российские войска в ночь на 19 апреля массированно ударили по гражданским инфраструктурным объектам Укрзализныци в Днепре и области. Есть травмированные среди железнодорожников, информация о погибших уточняется. Работа вокзала станции Днепр была приостановлена.

Впоследствии вокзал станции Днепр возобновил свою работу.