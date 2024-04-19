Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3
Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область
Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной
Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было
Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"
Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины
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Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла
В результате российской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области погиб один сотрудник Укрзализныци, еще семеро получили ранения.
россияне ночью массированно обстреляли Херсон: трое пострадавших
Ночью россияне осуществили массированный обстрел жилых кварталов Херсона, повредив дома и сооружения, в результате чего трое гражданских получили взрывные ранения и травмы.
В россии подтвердили гибель одного из пилотов сбитого бомбардировщика Ту-22М3
Один из четырех пилотов российского бомбардировщика Ту-22М3, сбитого в ставропольском крае рф, погиб, поиски другого пилота продолжаются.
Украинские военные снова расписывают стелу на въезде в Донецкую область
Представители различных подразделений снова оставляют памятные надписи и наклейки на потолке на въезде в Донецкую область, после того как малоизвестные "волонтеры" закрасили надписи, которые бойцы оставляли там с 2014 года.
Туск призвал польских фермеров прекратить блокаду границы с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.
Директор ЦРУ предупредил о риске поражения Украины до конца года
Директор ЦРУ предупреждает, что существует реальный риск поражения Украины от россии до конца 2024 года, если Конгресс не примет законопроект о предоставлении военной помощи.
Из-за атаки рф на Днепропетровщине погибли 14-летняя девочка и два мальчика - 6 и 8 лет
Трое детей в возрасте 6, 8 и 14 лет погибли в результате российской атаки на Днепропетровскую область. Всего погибли девять человек, еще 25 получили ранения
Удар по Ирану: CNN сообщает, "зеленого света" для ответа Израиля от США не было
Израиль нанес удар по Ирану, целью которого был военный объект вблизи Исфахана, в ответ на недавние нападения Ирана на израильскую территорию, но, по словам американских официальных лиц, эта цель не была ядерным объектом.
Президент Владимир Зеленский наградил Алена Делона орденом "За заслуги перед Украиной"
Президент Владимир Зеленский наградил французскую кинозвезду Алена Делона орденом "За заслуги" за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины
Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.