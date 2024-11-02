Из-за 8-часовой атаки рф в Киевской области есть перебои со светом
Киев • УНН
В результате атаки дронов на Киевскую область повреждены 8 частных домов и инфраструктура. 82-летняя женщина получила ранения, без света остались 1860 абонентов.
В результате атаки российских войск дронами на Киевскую область, которая продолжается уже более 8 часов, повреждены 8 частных домов и квартира в доме, 82-летняя женщина получила ранения, без света остались 1860 потребителей, сообщил в субботу начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Атака дронами на Киевщину продолжается уже более 8 часов. В области работают силы ПВО. Есть сбитые цели. На 12:00 в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, две хозяйственные постройки. Повреждения незначительные - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши. Кроме того, получили повреждения линии электропередач. Сейчас без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области
Также в результате падения обломков сбитых целей, по его словам, в частном хозяйстве сгорел комбайн.
"Как сообщалось ранее, в результате атаки есть пострадавшая - 82-летняя женщина, которая получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Женщина с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в больницу. Состояние удовлетворительное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - отметил Кравченко.
Женщина пострадала от атаки рф дронами на Киевскую область: показали последствия2 ноября 2024, 09:42 • 6846 просмотров