Из Украины хотели в посылке переправить в Швейцарию трипольскую вазу, которой ориентировочно 7 тысяч лет, помешали таможенники, сообщили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международного почтового отправления", - сообщили таможенники.

По сопроводительным документам в посылке, которую жительница Киевской области отправила в Швейцарию, направлялись одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

"Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н.э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра", - рассказали в таможенной службе.

Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на аутентичность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. "Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет аутентичную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность", - отметили в Гостаможслужбе.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было.

В отношении отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Ваза изъята.

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