В международном почтовом отправлении обнаружена древняя ваза культуры Кукутень-Триполье. Эксперты подтвердили ее археологическую ценность, датируя серединой V тысячелетия до н.э.
Из Украины хотели в посылке переправить в Швейцарию трипольскую вазу, которой ориентировочно 7 тысяч лет, помешали таможенники, сообщили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.
Детали
"Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международного почтового отправления", - сообщили таможенники.
По сопроводительным документам в посылке, которую жительница Киевской области отправила в Швейцарию, направлялись одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины.
"Как определили эксперты, предмет, предоставленный на экспертизу, - это расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполье эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н.э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра", - рассказали в таможенной службе.
Верхняя роспись вазы - сложный сюжет в виде стилизованных змей, а нижняя - полуовальных дуг. Ваза состоит из склеенных керамических фрагментов, на аутентичность которых указывает уровень сохранности, а также аналогии формы и росписи. "Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет аутентичную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность", - отметили в Гостаможслужбе.
Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу нужны разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было.
В отношении отправительницы Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.
Ваза изъята.
З України хотіли в посилці вивезти рештки давніх істот віком 400 млн років14 февраля 2024, 11:15 • 24069 просмотров