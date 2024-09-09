Из Украины в Китай хотели переслать компоненты к глушилкам радиосвязи

Из Украины в Китай пытались незаконного переслать компоненты к глушилкам радиосвязи, сообщили в понедельник в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

Во время таможенного контроля экспресс-отправлений таможенники, как сообщается, обнаружили 44 металлические платы с разнообразной маркировкой. Их направили на экспертизу.

"Платы по экспертному заключению идентифицированы как товары, имеющие признаки составных частей радиочастотных модулей (плат), предназначенных для генерирования и усиления сигналов соответствующей частоты, которые используются для создания радиопомех (глушилок), для предотвращения работы любых приборов радиосвязи в зоне их действий", - сообщили в таможенной службе.

То есть, радиочастотные модули (платы), как отметили в Гостаможслужбе, имеют признаки товаров, приведенных в списке товаров военного назначения, и экспорт которых в соответствии с законодательством осуществляется с разрешения Госэкспортконтроля.

"Учитывая отсутствие соответствующего разрешения, в отношении отправительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил", - указали в таможенной службе.

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