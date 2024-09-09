З України до Китаю хотіли переслати компоненти до глушилок радіозв'язку
Київ • УНН
Держмитслужба виявила спробу незаконного експорту 44 металевих плат для глушилок радіозв'язку до Китаю. Відправниці складено протокол про порушення митних правил через відсутність дозволу Держекспортконтролю.
З України до Китаю намагалися незаконного переслати компоненти до глушилок радіозвʼязку, повідомили у понеділок у Держмитслужбі, пише УНН.
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Під час митного контролю експрес-відправлень митники, як повідомляється, виявили 44 металеві плати з різноманітним маркуванням. Їх спрямували на експертизу.
"Плати за експертним висновком ідентифіковано як товари, що мають ознаки складових частин радіочастотних модулів (плат), що призначені для генерування та підсилення сигналів відповідної частоти, які використовуються для створення радіоперешкод (глушилок), для унеможливлення роботи будь-яких приладів радіозвʼязку у зоні їх дій", - повідомили у митній службі.
Тобто, радіочастотні модулі (плати), як зауважили у Держмитслужбі, мають ознаки товарів, що наведені у списку товарів військового призначення, та експорт яких відповідно до законодавства здійснюється за дозволу Держекспортконтролю.
"Зважаючи на відсутність відповідного дозволу, стосовно відправниці складено протокол про порушення митних правил", - вказали у митній службі.
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