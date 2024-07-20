ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
МИД подтвердил ДТП с украинцами в Польше: состояние 5 пострадавших оценивается как критическое

МИД подтвердил ДТП с украинцами в Польше: состояние 5 пострадавших оценивается как критическое

  •  86235 просмотра
Омбудсмен призвал МККК предоставлять правдивые цифры и "проявить настойчивость" в вопросе посещения украинских военнопленных

Омбудсмен призвал МККК предоставлять правдивые цифры и "проявить настойчивость" в вопросе посещения украинских военнопленных

  •  108148 просмотра
Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

  •  72202 просмотра
Херсонщина: оккупанты обстреляли поселок Антоновка, пострадали две женщины

Херсонщина: оккупанты обстреляли поселок Антоновка, пострадали две женщины

  •  80063 просмотра
российский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: есть попадание в магазин, четыре человека ранены

российский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: есть попадание в магазин, четыре человека ранены

  •  67303 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  162055 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  157848 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  159692 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  167272 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  239815 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

  •  46291 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

19 июля 2024, 16:51  •  54745 просмотра
Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

19 июля 2024, 16:32  •  53562 просмотра
"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

19 июля 2024, 14:15  •  56344 просмотра
19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля: День тренера в Украине, День новых друзей

19 июля 2024, 03:03  •  99839 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mariupolМариуполь
Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
19 июля 2024, 12:52  •  122457 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
19 июля 2024, 11:53  •  120657 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
19 июля 2024, 11:04  •  122360 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
19 июля 2024, 10:22  •  110756 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
19 июля 2024, 08:57  •  157848 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
19 июля 2024, 06:38  •  100061 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Эксклюзив
Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии
18 июля 2024, 16:51  •  111311 просмотра

Судью Шевченковского райсуда столицы задержали за рулем в нетрезвом состоянии

Эксклюзив
В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар
18 июля 2024, 13:27  •  112079 просмотра

В такую жару собака вряд ли проживет без воды более двух-трех суток - ветеринар

Эксклюзив
Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт
18 июля 2024, 11:24  •  112186 просмотра

Инициативы Даниила Гетманцева по увеличению налогов можно назвать давлением на бизнес - эксперт

Эксклюзив
Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных
18 июля 2024, 10:49  •  106252 просмотра

Глубинка России, приграничье и оккупированные территории: расследовательница рассказала, где россияне удерживают украинских пленных

Популярные

российский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: есть попадание в магазин, четыре человека ранены

российский FPV-дрон атаковал село на Харьковщине: есть попадание в магазин, четыре человека ранены

  •  67303 просмотра
Херсонщина: оккупанты обстреляли поселок Антоновка, пострадали две женщины

Херсонщина: оккупанты обстреляли поселок Антоновка, пострадали две женщины

  •  80063 просмотра
Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

Часть жителей в оккупированном Крыму осталась без водоснабжения

  •  72202 просмотра
Омбудсмен призвал МККК предоставлять правдивые цифры и "проявить настойчивость" в вопросе посещения украинских военнопленных

Омбудсмен призвал МККК предоставлять правдивые цифры и "проявить настойчивость" в вопросе посещения украинских военнопленных

  •  108148 просмотра
МИД подтвердил ДТП с украинцами в Польше: состояние 5 пострадавших оценивается как критическое

МИД подтвердил ДТП с украинцами в Польше: состояние 5 пострадавших оценивается как критическое

  •  86235 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  162055 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  157848 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  159692 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  167272 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  239815 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...