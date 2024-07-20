С начала 2024 года из Мариупольского порта оккупанты вывезли более 80 тысяч тонн зерна и столько же оборудования с разграбленных заводов. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

«С начала года объем перевалки грузов из Мариуполя, которые россияне воруют на оккупированных территориях, достиг отметки более 165 тыс. тонн. Среди них сельхозпродукции похищено и вывезено уже 84,2 тыс. тонн», - говорится в сообщении.

В МВА добавили, в первую очередь оккупантами вывозятся зерно и оборудование разграбленных металлургических комбинатов.

Также по данным горсовета, российские оккупанты планируют увеличить пропускную способность Мариупольского порта до 4,8 млн тонн.

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