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Историку Тимоти Снайдеру вручили атрибуты почетного доктора Каразинского университета

Историку Тимоти Снайдеру вручили атрибуты почетного доктора Каразинского университета

Киев • УНН

 • 445473 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Американскому историку и писателю, профессору Йельского университета Тимоти Снайдеру вручили диплом почетного доктора Каразинского университета. Вручение атрибутов состоялось во время его встречи в Киеве с администрацией учебного заведения и министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым, информирует УНН со ссылкой на Telegram Каразинского университета.

Цитата

"Мы очень рады приветствовать вас здесь и поздравить с тем, что сегодня вы принимаете эту мантию от одного из ведущих университетов страны. Это достойный университет, который имеет огромное значение для нашей истории. Для меня большая честь, что именно в стенах министерства происходит это вручение", - заявил Лисовой.

Детали

Отмечается, что Снайдеру вручили диплом почетного доктора университета (doctor honoris causa), мантию и скульптуру "Per aspera ad astra!" ("Через трудности к звездам!"). Ректор университета Татьяна Кагановская, обращаясь к американскому историку, заявила, что его лекции - "это то, что во время войны поддерживает и вдохновляет нас".

"Мы очень благодарны за то, что у нашего университета появился‘Почетный доктор, который является примером для наших студентов и вдохновляет украинскую молодежь в такие трудные времена. Ведь они - будущее нашей страны", - сказала она.

В свою очередь, Тимоти Снайдер поблагодарил за встречу и пообещал в следующем году посетить Харьков и посетить Каразинский университет.

Напомним

В ноябре 2022 года историк Тимоти Снайдер стал амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24 и начал сбор на "Ловца шахидов".

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