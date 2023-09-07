Історику Тімоті Снайдеру вручили атрибути почесного доктора Каразінського університету

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"Ми дуже раді вітати вас тут і поздоровити з тим, що сьогодні ви приймаєте цю мантію від одного з провідних університетів країни. Це гідний університет, який має величезне значення для нашої історії. Для мене велика честь, що саме в стінах міністерства відбувається це вручення", - заявив Лісовий.

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Зазначається, що Снайдеру вручили диплом почесного доктора університету (doctor honoris causa), мантію та скульптуру "Per aspera ad astra!" ("Через труднощі до зірок!"). Ректорка університету Тетяна Кагановська, звертаючись до американського історика, заявила, що його лекції - "це те, що під час війни підтримує та надихає нас".

"Ми дуже вдячні за те, що у нашого університету з‘явився Почесний доктор, який є прикладом для наших студентів і надихає українську молодь у такі важкі часи. Адже вони - майбутнє нашої країни", - сказала вона.

Своєю чергою, Тімоті Снайдер подякував за зустріч і пообіцяв наступного року завітати до Харкова та відвідати Каразінський університет.

Нагадаємо

У листопаді 2022 року історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 та розпочав збір на "Ловця шахідів".