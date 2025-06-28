Исследование раскрыло роль белка в выработке энергии в клетках

Совместное исследование Кельнского университета выявило, как ключевой митохондриальный белок AIFM1 действует как центральный узел в регуляции выработки клеточной энергии, пишет УНН со ссылкой на Phys.org.

Детали

Используя современную криоэлектронную микроскопию (крио-ЭМ), исследователи визуализировали комплексы AIFM1 с беспрецедентной детализацией. Полученные атомные модели показали, как AIFM1 выполняет свою роль центрального координатора в митохондриях. Исследователи показали, что AIFM1 задействован в содействии повышению эффективности производства митохондриальной энергии.

"Одним из ключевых выводов исследования является выявление взаимодействия между AIFM1 и вариантом AK2A (аденилат киназы 2), ферментом, критически важным для поддержания баланса адениновых нуклеотидов, таких как АТФ - основной энергетической валюты клетки", - утверждает вовлеченный в исследование доктор Саймон Пёпсель из Центра молекулярной медицины Кельна (CMMC).

"Наши результаты не только подчеркивают роль AIFM1 в поддержании AK2A, но и раскрывают его функцию как центрального молекулярного узла, взаимодействующего с другими ключевыми регуляторами энергетического метаболизма митохондрий", - добавил участник исследования профессор Ян Ример из Института биохимии факультета математики и естественных наук.

Дефекты в митохондриальных процессах могут привести к ряду расстройств, известных как митохондриальные заболевания, которые могут проявляться как нейродегенеративные состояния, мышечные расстройства или метаболические синдромы.

Исследование было опубликовано в журнале Molecular Cell.

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