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Дослідження розкрило роль білка у виробленні енергії в клітинах

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Дослідження Кельнського університету виявило, що мітохондріальний білок AIFM1 є центральним вузлом у регуляції клітинного енергетичного виробництва. За допомогою кріоелектронної мікроскопії показано, як AIFM1 покращує ефективність вироблення енергії в мітохондріях, взаємодіючи з AK2A.

Дослідження розкрило роль білка у виробленні енергії в клітинах

Спільне дослідження Кельнського університету виявило, як ключовий мітохондріальний білок AIFM1 діє як центральний вузол у регуляції вироблення клітинної енергії, пише УНН з посиланням на Phys.org.

Деталі

Використовуючи найсучаснішу кріоелектронну мікроскопію (кріо-ЕМ), дослідники візуалізували комплекси AIFM1 з безпрецедентною деталізацією. Отримані атомні моделі показали, як AIFM1 виконує свою роль центрального координатора в мітохондріях. Дослідники показали, що AIFM1 задіяний у сприянні підвищенню ефективності виробництва мітохондріальної енергії.

"Одним із ключових висновків дослідження є виявлення взаємодії між AIFM1 та варіантом AK2A (аденілаткінази 2), ферментом, критично важливим для підтримки балансу аденінових нуклеотидів, таких як АТФ - основної енергетичної валюти клітини", - стверджує залучений до дослідження доктор Саймон Пьопсель із Центру молекулярної медицини Кельна (CMMC).

"Наші результати не лише підкреслюють роль AIFM1 у підтримці AK2A, але й розкривають його функцію як центрального молекулярного вузла, що взаємодіє з іншими ключовими регуляторами енергетичного метаболізму мітохондрій", - додав учасник дослідження професор Ян Рімер з Інституту біохімії факультету математики та природничих наук.

Дефекти в мітохондріальних процесах можуть призвести до низки розладів, відомих як мітохондріальні захворювання, які можуть проявлятися як нейродегенеративні стани, м'язові розлади або метаболічні синдроми.

Дослідження було опубліковано в журналі Molecular Cell

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яТехнології
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