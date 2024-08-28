Киев • УНН
Испания предоставила Украине гуманитарную помощь в виде 7 электрогенераторов общей стоимостью 360 тысяч евро. Оборудование поможет смягчить последствия российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Испания передала Украине семь электрогенераторов общей стоимостью 360 тысяч евро, как помощь после массированного удара рф по энергоинфраструктуре Киева. Об этом заявили в посольстве Украины в Испании, передает УНН.
Детали
Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась в среду, 28 августа, при участии министра иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В рамках этого пакета гуманитарной помощи Украина получила три генератора мощностью 200 кВт и четыре генератора мощностью 220 кВт.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за солидарность и поддержку нашего государства в условиях российской вооруженной агрессии. Он отметил, что позавчера Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на энергетические объекты Украины.
Генераторы, которые Испания сегодня передает Украине, помогут смягчить последствия вражеских обстрелов и обеспечить стабильное электроснабжение в наших регионах
Отмечается, что оборудование, которое предоставляется через Испанское агентство международного сотрудничества по вопросам развития, будет отправлено в Украину в ближайшие дни через Европейский механизм гражданской защиты.
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