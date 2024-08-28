Испания передала Украине семь электрогенераторов общей стоимостью 360 тысяч евро, как помощь после массированного удара рф по энергоинфраструктуре Киева. Об этом заявили в посольстве Украины в Испании, передает УНН.

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Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась в среду, 28 августа, при участии министра иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В рамках этого пакета гуманитарной помощи Украина получила три генератора мощностью 200 кВт и четыре генератора мощностью 220 кВт.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство Испании за солидарность и поддержку нашего государства в условиях российской вооруженной агрессии. Он отметил, что позавчера Россия осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на энергетические объекты Украины.

Генераторы, которые Испания сегодня передает Украине, помогут смягчить последствия вражеских обстрелов и обеспечить стабильное электроснабжение в наших регионах - отметил дипломат.

Отмечается, что оборудование, которое предоставляется через Испанское агентство международного сотрудничества по вопросам развития, будет отправлено в Украину в ближайшие дни через Европейский механизм гражданской защиты.

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