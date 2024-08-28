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Іспанія передала Україні сім генераторів для подолання наслідків ударів рф по енергоінфраструктурі

Іспанія передала Україні сім генераторів для подолання наслідків ударів рф по енергоінфраструктурі

Київ • УНН

 • 105587 перегляди

Іспанія надала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 7 електрогенераторів загальною вартістю 360 тисяч євро. Обладнання допоможе пом'якшити наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Іспанія передала Україні сім електрогенераторів загальною вартістю 360 тисяч євро, як допомогу після масованого удару рф по енергоінфраструктурі Києва. Про це заявили у посольстві України в Іспанії, передає УНН.

Деталі

Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулась у середу, 28 серпня, за участі міністра закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес. 

В рамках цього пакету гуманітарної допомоги Україна отримала три генератори потужністю 200 кВт та чотири генератори потужністю 220 кВт.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував уряду Іспанії за солідарність та підтримку нашої держави в умовах російської збройної агресії. Він зауважив, що позавчора Росія здійснила одну з найбільших комбінованих атак на енергетичні об'єкти України.

Генератори, які Іспанія сьогодні передає Україні, допоможуть пом'якшити наслідки ворожих обстрілів та забезпечити стабільне електропостачання в наших регіонах

- зазначив дипломат.

Зазначається, що обладнання, яке надається через Іспанське агентство міжнародного співробітництва з питань розвитку, буде відправлено в Україну найближчими днями через Європейський механізм цивільного захисту.

В Україні усунули непотрібні обмеження при ввезенні енергетичного обладнання: що треба знати09.08.24, 15:35 • 32872 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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