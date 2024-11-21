Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории рф - министр обороны
Киев • УНН
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не предоставляет Украине оружие, способное достигать территории РФ. Испания продолжает придерживаться обязательств перед Киевом.
Глава обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не отправляет Украине оружие, которое может достигать российской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на La Razon.
Детали
Роблес уточнила, что военные материалы, которые Испания отправила в Украину, не способны атаковать российскую территорию. Роблес ответила на вопрос журналистов заявив, что Испания не находится в такой же ситуации, как Великобритания или США, отправившие ракеты дальнего радиуса действия.
"Отправленные нами материалы не находятся в такой ситуации", - сказала министр.
Впрочем, как отмечает La Razon, министр хотела дать понять, что Испания твердо придерживается своих обязательств перед Киевом.
Напомним
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешениеУкраине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе России.
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