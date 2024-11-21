Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории рф - министр обороны

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 55844 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 100878 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 113692 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 127657 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 139207 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 143282 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 201807 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 195209 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122673 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 187027 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 151990 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 153392 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

 • 128690 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 112979 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 109504 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

10:56 • 108314 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 153392 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 201807 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 162274 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 195209 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 187027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 2458 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

13:49 • 20381 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

10:56 • 108314 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 109504 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 112979 просмотра
Актуальное
Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории рф - министр обороны

Испания не поставляет Украине оружие, которое может достигать территории рф - министр обороны

Киев  •  УНН

 • 11462 просмотра

Read in English

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не предоставляет Украине оружие, способное достигать территории РФ. Испания продолжает придерживаться обязательств перед Киевом.

Глава обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна не отправляет Украине оружие, которое может достигать российской территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на La Razon. 

Детали 

Роблес уточнила, что военные материалы, которые Испания отправила в Украину, не способны атаковать российскую территорию. Роблес ответила на вопрос  журналистов заявив, что Испания не находится в такой же ситуации, как Великобритания или США, отправившие ракеты дальнего радиуса действия. 

"Отправленные нами материалы не находятся в такой ситуации", - сказала министр.

Впрочем, как отмечает La Razon, министр хотела дать понять, что Испания твердо придерживается своих обязательств перед Киевом.

Напомним

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешениеУкраине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе России.

В Британии отказались подтвердить разрешение на использование Украиной Storm Shadow против целей в рф: заявили о "пропорциональной" поддержке21 нояб. 2024, 12:05 • 12661 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ispaniyaИспания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина