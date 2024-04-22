Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
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Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  204456 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  324544 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  170950 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130246 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 12:04  •  101671 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103111 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

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Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207557 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237354 просмотра

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16 апреля 2024, 16:44  •  233441 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  450753 просмотра

Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

СБУ задержала российского агента, который прибыл в Украину накануне полномасштабного вторжения под видом продавца, а в 2023 году начал слежку с целью выявления украинских систем ПВО и радаров для облегчения нанесения российских авиаударов.

Война •   •  9965 просмотра
Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

Украина предложит план реструктуризации долга на сумму $20 млрд международным держателям облигаций.

Экономика •   •  9401 просмотра
Украина предложит реструктуризацию 20 миллиардов долларов долга - Reuters

В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

В Германии арестовали трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, они якобы передавали китайской спецслужбе информацию о военных технологиях.

Новости Мира •   •  7466 просмотра
В Германии арестованы трое подозреваемых в шпионаже в пользу Китая

Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров иностранных дел ЕС приведет к конкретным шагам в поддержку Украины, поскольку блок ежедневно работает над анализом ситуации и подготовкой решений для помощи Киеву.

Война •   •  7618 просмотра
Боррель надеется, что сегодняшняя встреча министров ЕС приведет к конкретным шагам для поддержки Украины

"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров принять решительные меры и усилить противовоздушную оборону Украины, предоставив дополнительные системы Patriot и SAMP/T и боеприпасы.

Война •   •  6716 просмотра
"Время действовать, а не дискутировать": Кулеба призвал министров стран ЕС усилить противовоздушную оборону Украины

FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

Партнеры Украины по НАТО и ЕС давят на Грецию и Испанию, чтобы те предоставили Украине больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для защиты уязвимых регионов от российских атак.

Война •   •  7497 просмотра
FT: партнеры Украины давят на Грецию на Испанию, чтобы они передали Киеву часть своих систем ПВО

Британская разведка: для кремлевской элиты рф создала VIP подразделение подальше от фронта

Вооруженные силы россии создали специальное подразделение под названием "Барс-Каскад" для кремлевских VIP-персон, которое действует вдали от линии фронта и включает сыновей кремлевских элит, что позволяет им обходить обязательную военную службу, приобретая при этом благосклонность кремля.

Война •   •  7076 просмотра
Британская разведка: для кремлевской элиты рф создала VIP подразделение подальше от фронта

Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 94 населенных пункта и 95 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  5072 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, 95 объектов инфраструктуры - отчет

Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, станет новым руководителем Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, продолжая освещать деятельность ВМС ВСУ.

Война •   •  6688 просмотра
Вместо Гуменюк будет Плетенчук. В то же время он останется спикером ВМС

ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg

Европейский Союз возьмет на себя оказание помощи Украине после значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов, при этом Европа рассматривает возможность усиления противовоздушной обороны Украины и использования замороженных российских активов для финансирования дальнейшей помощи.

Война •   •  6774 просмотра
ЕС возьмет на себя эстафету поддержки Украины после решения о помощи США - Bloomberg