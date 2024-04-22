Искал украинскую ПВО: задержан россиянин-агент гру, который передавал оккупантам геолокации подразделений ВСУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии, а в 2023 году начал слежку с целью выявления батарей и радиолокационных станций ПВО. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

СБУ задержала россиянина-агента игру, который должен был найти ПВО Украины и скорректировать по нему вражеский огонь. Фигурант получил соответствующее задание от российской военной разведки, на которую начал работать еще во время проживания в Мурманске до полномасштабной агрессии.

Для выполнения вражеского указания он прибыл в Украину накануне 24 февраля 2022 года под "легендой" продавца бытовой и горюче-смазочной химии.

На протяжении длительного времени он находился в статусе "спящего агента", чтобы обустроиться на новом месте и "раскрутить" собственное бизнес-прикрытие.

По данным военной контрразведки СБУ, осенью 2023 года российская разведка "расконсервировала" своего агента. Под видом коммерческих поездок он "курсировал" по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции ПВО. Пытался обнаружить украинские зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Patriot, использовал морской бинокль и монокль с высоким разрешением; также установил в собственном авто скрытую видеокамеру. Разведданные в виде медиафайлов и геолокаций подразделений ВСУ агент должен был передать своему российскому куратору для осуществления синхронных воздушных ударов по Украине.

Российский агент был задержан в киевской квартире, - во время обыска у задержанного изъята оптика, которую он использовал для отслеживания позиций Сил обороны.

В ходе документирования фигуранта Служба безопасности установила личность его "куратора" - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил России.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, - ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним,

Расследование выявило разветвленную сеть российских агентов, которые выдавали себя за священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата) и работали над дестабилизацией Украины, распространяя дезинформацию, блокируя законодательство, направленное против Московской церкви, и подрывая международную помощь Украине в поддержку российской войны.