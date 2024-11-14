Иранские дроны заканчиваются: агрессор сокращает количество атак на Украину

Запасы иранских дронов в террористической стране могут исчерпываться, что заставляет ее войска временно уменьшить количество атак. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Представитель Украинской добровольческой армии Юг заявил, что после серии массированных ударов беспилотниками, в частности "Шахедами", вражеские силы, вероятно, взяли паузу в использовании этого оружия.

Эксперты предполагают, что это может быть связано как с недостаточно высокими темпами производства дронов в рф, так и с сокращением поставок из Ирана.

Впрочем, стоит отметить, что агрессор также активно использует дроны-обманки, что затрудняет противодействие украинской ПВО.

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