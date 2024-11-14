Иранские дроны заканчиваются: агрессор сокращает количество атак на Украину
Киев • УНН
Вражеские войска временно уменьшили количество атак иранскими дронами из-за возможного исчерпания запасов. Эксперты связывают это с низкими темпами производства и сокращением поставок из Ирана.
Запасы иранских дронов в террористической стране могут исчерпываться, что заставляет ее войска временно уменьшить количество атак. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.
Детали
Представитель Украинской добровольческой армии Юг заявил, что после серии массированных ударов беспилотниками, в частности "Шахедами", вражеские силы, вероятно, взяли паузу в использовании этого оружия.
Эксперты предполагают, что это может быть связано как с недостаточно высокими темпами производства дронов в рф, так и с сокращением поставок из Ирана.
Впрочем, стоит отметить, что агрессор также активно использует дроны-обманки, что затрудняет противодействие украинской ПВО.
россия и Иран готовят к подписанию договор о стратегическом партнерстве31 окт. 2024, 10:03 • 15508 просмотров