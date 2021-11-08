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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Иран начал военные учения у Персидского залива

Киев • УНН

 • 14477 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Иранские военные начали учения у устья Персидского залива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Иран начал военные учения у Персидского залива

Детали

Учения охватывают территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и Красного моря.

Отмечается, что примерно пятая часть нефти, потребляемой во всем мире, проходит через стратегический Ормузский пролив у Персидского залива.

Дополнение

Периодическая конфронтация между иранскими и американскими силами в Персидском заливе происходит с 2018 года, когда бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и восстановил жесткие санкции против Тегерана.

Иран отреагировал, нарушив лимиты по соглашению по своей ядерной программе.

Непрямые переговоры между Ираном и администрацией президента США Джо Байдена по возобновлению соглашения, которые были приостановлены после выборов жесткого президента Ирана Ибрагима Райси в июне, должны возобновиться в Вене 29 ноября.

Напомним

В сентябре армия Ирана провела широкомасштабные военные учения неподалеку от своей северо-западной границы на фоне длительной напряженности с Азербайджаном.

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