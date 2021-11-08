Иран начал военные учения у Персидского залива
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Иранские военные начали учения у устья Персидского залива. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Учения охватывают территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и Красного моря.
Отмечается, что примерно пятая часть нефти, потребляемой во всем мире, проходит через стратегический Ормузский пролив у Персидского залива.
Дополнение
Периодическая конфронтация между иранскими и американскими силами в Персидском заливе происходит с 2018 года, когда бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения и восстановил жесткие санкции против Тегерана.
Иран отреагировал, нарушив лимиты по соглашению по своей ядерной программе.
Непрямые переговоры между Ираном и администрацией президента США Джо Байдена по возобновлению соглашения, которые были приостановлены после выборов жесткого президента Ирана Ибрагима Райси в июне, должны возобновиться в Вене 29 ноября.
Напомним
В сентябре армия Ирана провела широкомасштабные военные учения неподалеку от своей северо-западной границы на фоне длительной напряженности с Азербайджаном.