Іран розпочав військові навчання біля Перської затоки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Іранські військові почали навчання біля гирла Перської затоки. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Навчання охоплюють територію від східної частини Ормузької протоки до північної частини Індійського океану і частини Червоного моря.
Зазначається, що приблизно п’ята частина нафти, яка споживається в усьому світі, проходить через стратегічну Ормузьку протоку біля Перської затоки.
Доповнення
Періодична конфронтація між іранськими та американськими силами в Перській затоці відбувається з 2018 року, коли колишній президент США Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди і відновив жорсткі санкції проти Тегерана.
Іран відреагував, порушивши ліміти за угодою щодо своєї ядерної програми.
Непрямі переговори між Іраном та адміністрацією президента США Джо Байдена щодо відновлення угоди, які були призупинені після виборів жорсткого президента Ірану Ібрагіма Райсі в червні, мають відновитися у Відні 29 листопада.
Нагадаємо
У вересні армія Ірану провела широкомасштабні військові навчання неподалік від свого північно-західного кордону на тлі тривалої напруженості з Азербайджаном.