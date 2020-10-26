Инвестиционные магниты: эксперты назвали чиновников, которые "привлекли" больше всего инвестиций в Украину за 2020 год

КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение 10 дней УНН собирал мнения экспертов в области экономики, политики, транспорта, инфраструктуры и международного сотрудничества в рамках спецпроекта "Инвестиционный магнит". Среди тех, кто в Украине делает больше всего для привлечения инвестиций в государство, эксперты чаще всего называли фамилии одних и тех же чиновников, сообщает УНН.