Инвестиционные магниты: эксперты назвали чиновников, которые "привлекли" больше всего инвестиций в Украину за 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение 10 дней УНН собирал мнения экспертов в области экономики, политики, транспорта, инфраструктуры и международного сотрудничества в рамках спецпроекта "Инвестиционный магнит". Среди тех, кто в Украине делает больше всего для привлечения инвестиций в государство, эксперты чаще всего называли фамилии одних и тех же чиновников, сообщает УНН.
Итак, в рейтинг ТОП-3 инвестиционных "магнитов" Украины по версии экспертов попали:
- Президент Украины Владимир Зеленский
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий
- Министр финансов Сергей Марченко
В то же время самым успешным инвестиционным проектом 2020 года эксперты назвали передачу в концессию двух морских портов: "Ольвия" и "Херсон". Старт этим проектам дал Президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года, поручив процесс министру инфраструктуры Владиславу Криклию.
Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals.
"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.
В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисления QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнения инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, на очереди - концессионные проекты в портах "Черноморска", Одессы, Измаила и Бердянска.
Также в концессию планируется передать семь железнодорожных вокзалов.
"Общий объем инвестиций, необходимый для модернизации 7 железнодорожных вокзалов - 3,8 млрд грн. Сейчас мы проходим необходимые процедуры, которые, конечно, хотелось бы ускорить. В среднем концессионный проект продолжается 22 месяца, из которых 12 - на подготовку. В декабре будем иметь решение о целесообразности подготовки ТЭО железнодорожных вокзалов, в марте 2021 года - ТЭО проектов, и следующий шаг - объявление концессионных конкурсов", - рассказал Криклий.
Справка УНН: Концессия - временное платное владение объектами, принадлежащими государству или территориальной общине. Концессия предполагает обязательные платежи и другие материальные блага в пользу государства со стороны концессионера.