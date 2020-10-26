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Інвестиційні магніти: експерти назвали посадовців, які "притягли" найбільше інвестицій в Україну за 2020 рік

Київ • УНН

 • 16488 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Впродовж 10 днів УНН збирав думки експертів у галузі економіки, політики, транспорту, інфраструктури та міжнародної співпраці в межах спецпроекту "Інвестиційний магніт". Серед тих, хто в Україні робить найбільше для притягнення інвестицій в державу, експерти найчастіше називали прізвища одних і тих самих посадовців, повідомляє УНН.

Отже, до рейтингу ТОП-3 інвестиційних "магнітів" України за версією експертів потрапили:

- Президент України Володимир Зеленський
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій
- Міністр фінансів Сергій Марченко

Водночас найуспішнішим інвестиційним проектом 2020 року експерти назвали передачу у концесію двох морських портів: "Ольвія" та "Херсон". Старт цим проектам дав Президент Володимир Зеленський у вересні 2019, доручивши процес міністру інфраструктури Владиславу Криклію.

Переможцем конкурсу на концесію порту "Херсон" стала компанія "Рисоіл-Херсон". Своєю чергою концесіонером порту "Ольвія" стала катарська компанія QTerminals.

"Рисоіл-Херсон" зобов’язалася інвестувати у розвиток порту "Херсон" близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн — вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов’язався забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн.

Водночас, концесія порту "Ольвія" надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов’язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов’язана вкласти у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини 80 млн грн.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на черзі - концесійні проекти у портах “Чорноморську”, Одеси, Ізмаїла та Бердянська.

Також в концесію планується передати сім залізничних вокзалів.

“Загальний обсяг інвестицій, необхідний для модернізації 7 залізничних вокзалів — 3,8 млрд грн. Зараз ми проходимо необхідні процедури, які, звісно, хотілось би пришвидшити. У середньому концесійний проект триває 22 місяці, з яких 12 — на підготовку. У грудні матимемо рішення щодо доцільності підготовки ТЕО залізничних вокзалів, до березня 2021 року — ТЕО проектів, і наступний крок — оголошення концесійних конкурсів”, — розповів Криклій.

Довідка УНН: Концесія — тимчасове платне володіння об’єктами, що належать державі або територіальній громаді. Концесія передбачає обов’язкові платежі та інші матеріальні блага на користь держави з боку концесіонера.

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