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Инвестиции в молодежь: МХП подарил студентам пищевого колледжа в Черкасской области сверхсовременные лаборатории

Инвестиции в молодежь: МХП подарил студентам пищевого колледжа в Черкасской области сверхсовременные лаборатории

Киев • УНН

 • 417507 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Компания МХП обустроила в Смелянском колледже пищевых технологий (Черкасская обл.) две сверхсовременные лаборатории, передает УНН.

Детали

Так, отныне студенты колледжа имеют собственную автоматизированную систему управления производством, а также лабораторию для механиков. Обе оснащены сверхсовременным оборудованием.

Новые лаборатории - шаг к высокотехнологичному обучению, убежден директор Смелянского технологического профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий Александр Хоменко. По его словам, на старом оборудовании готовить студентов к работе на современных предприятиях крайне трудно.

«Те лаборатории, которые были здесь раньше, им уже под сорок лет. Они выполняли определенную базовую функцию. Обучали студентов каким-то классическим вещам.

В то же время, у нас не было новейшего оборудования. Многие вещи приходилось показывать, условно, на пальцах. Или возить студентов на производство.

Сейчас, слава Богу, мы имеем возможность показывать это прямо здесь», - комментирует Хоменко.

Над воплощением проекта в жизнь команда МХП работала шесть месяцев.

«Стране нужны высококвалифицированные кадры. Нам они тоже нужны.

Ведь это те студенты, которые будут проходить дуальное обучение. Которые потом придут к нам на предприятие уже готовыми специалистами. А для нас это - сверхважно», - говорит директор ЧАО «Мироновская птицефабрика» Ольга Форостяна.

МХП начал внедрять дуальное обучение 2,5 года назад. За это время участие в проекте приняли 60 студентов Смелянского колледжа. В свою очередь работодатель, имея свои мощности, свое оборудование, свои технологические процессы, хочет подстроить рабочего под свои стандарты.

«Это - прекрасный шанс для молодежи, чтобы получить свое первое рабочее место в современной крупной компании. И самое главное – реализовать себя. А для нас, работодателей, это возможность получить высококлассных специалистов», - добавляет Форостяна.

Смелянский колледж - второй после Ладыжинского, присоединился к пилотному проекту, и получил сверхсовременные лаборатории для обучения студентов.

«Внедрение дуальной формы получения образования является сверхважным. Ведь учебные заведения готовят специалистов-универсалов. В свою очередь работодатель, имея свои мощности, свое оборудование, свои технологические процессы, хочет подстроить рабочего под свои стандарты.

Именно поэтому, когда студенты приобретают базовые компетентности, общие, мы их приобщаем к себе. На таких мощностях, в таких лабораториях студенты могут овладевать практическим опытом, который пригодится им в конкретном направлении работы», - комментирует руководитель отдела профессионального обучения МХП Елена Азеева.

Добавим, что за 2,5 года проекта компания МХП внедрила дуальное обучение в 6 регионах. Начала сотрудничество с более чем 30 учебными заведениями. Привлекла на свои предприятия более 900 студентов. И более 300 — трудоустроила.

Еще более 300 студентов продолжают сотрудничество с МХП по дуальной форме получения образования.

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