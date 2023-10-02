Інвестиції в молодь: МХП подарував студентам харчового коледжу на Черкащині надсучасні лабораторії

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Так, відтепер студенти коледжу мають власну автоматизовану систему керування виробництвом, а також лабораторію для механіків. Обидві облаштовані надсучасним обладнанням.

Нові лабораторії - крок до високотехнологічного навчання, переконаний директор Смілянського технологічного фахового коледжу Національного університету харчових технологій Олександр Хоменко. За його словами, на старому обладнанні готувати студентів до роботи на сучасних підприємствах вкрай важко.

«Ті лабораторії, які були тут раніше, їм уже під сорок років. Вони виконували певну базову функцію. Навчали студентів якимось класичним речам.

В той же час, в нас не було новітнього обладнання. Багато речей доводилося показувати, умовно, на пальцях. Або возити студентів на виробництво.

Зараз, слава Богу, ми маємо можливість показувати це прямо тут», - коментує Хоменко.

Над втіленням проєкту у життя команда МХП працювала шість місяців.

«Країні потрібні висококваліфіковані кадри. Нам вони теж потрібні.

Адже це ті студенти, які будуть проходити дуальне навчання. Які потім прийдуть до нас на підприємство уже готовими фахівцями. А для нас це - надважливо», - говорить директорка ПрАТ «Миронівська птахофабрика» Ольга Форостяна.

МХП почав впроваджувати дуальне навчання 2,5 роки тому. За цей час участь у проєкті взяли 60 студентів Смілянського коледжу. У свою чергу роботодавець, маючи свої потужності, своє обладнання, свої технологічні процеси, хоче підлаштувати робітника під свої стандарти.

«Це - прекрасний шанс для молоді, щоб отримати своє перше робоче місце у сучасній великій компанії. І найголовніше – реалізувати себе. А для нас, роботодавців, це можливість отримати висококласних спеціалістів», - додає Форостяна.

Смілянський коледж - другий після Ладижинського, долучився до пілотного проєкту, й отримав надсучасні лабораторії для навчання студентів.

«Впровадження дуальної форми здобуття освіти є надважливим. Адже навчальні заклади готують спеціалістів-універсалів. У свою чергу роботодавець, маючи свої потужності, своє обладнання, свої технологічні процеси, хочє підлаштувати робітника під свої стандарти.

Саме тому, коли студенти набувають базових компетентностей, загальних, ми їх долучаємо до себе. На таких потужностях, в таких лабораторіях студенти можуть опановувати практичний досвід, який стане їм в нагоді в конкретному напрямку роботи», - коментує керівник відділу професійного навчання МХП Олена Азєєва.

Додамо, що за 2,5 роки проєкту компанія МХП впровадила дуальне навчання в 6 регіонах. Започаткувала співпрацю з понад 30-ма навчальними закладами. Залучила на свої підприємства понад 900 студентів. І понад 300 — працевлаштувала.

Ще понад 300 студентів продовжують співпрацю з МХП за дуальною формою здобуття освіти.