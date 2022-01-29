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Интерпол признал, что РФ преследует украинца Лавренчука по политическим мотивам, и удалил с учетов: он до сих пор в Италии

Интерпол признал, что РФ преследует украинца Лавренчука по политическим мотивам, и удалил с учетов: он до сих пор в Италии

Киев • УНН

 • 32738 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Интерпол удалил украинского режиссера Евгения Лавренчука с учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и которая требует его экстрадиции. Из-за этого оснований для дальнейшего задержания его нет, однако, он до сих пор в Италии, где пояснили, что суд таки должен рассмотреть дело. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в субботу, пишет УНН.

Цитата:

"Интерпол признал, что Российская Федерация преследует Евгения Лавренчука по политическим мотивам. (...) Согласно полученной информации от Национальной полиции Украины, сведения в отношении гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - сообщила Денисова в Telegram.

Детали

Омбудсмен сообщила, что 27 января состоялось судебное заседание в городском суде в городе Неаполь, где находится украинец, во время которого адвокаты Евгения Лавренчука подали ходатайство об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста и предоставлении ему разрешения выехать в Украину. Ведь из-за удаления Интерполом сведений из собственных учетов оснований для дальнейшего задержания гражданина Украины нет.

"Неаполитанский городской суд в удовлетворении требований отказал, объяснив, что процесс проверки доводов РФ, которая направила материалы по экстрадиции, уже начался в суде. Следовательно на этой стадии невозможно прекратить рассмотрение, поскольку должно быть принято решение суда. Суд предоставил срок — 30 дней, за который прокуратура города Неаполь должна изучить материалы, которые поступили из РФ, и проинформировать о своем видении этого вопроса: существуют ли основания для выдачи Евгения Лавренчука России. После этого суд примет соответствующее решение", - сообщила Денисова.

При этом у Омбудсмена "вызывает беспокойство тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура города Неаполь, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука с учетов как разыскиваемого Российской Федерацией, и которая требует его экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт и не приняли мер по освобождению Евгения Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно выехать в Украину".

"С целью защиты и восстановления прав гражданина Украины обращаюсь к министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для прекращения грубых нарушений прав незаконно задержанного в Италии гражданина Украины Евгения Лавренчука и обеспечения его немедленного возвращения в Украину", - добавила Уполномоченная по правам человека.

Дополнение

Евгений Лавренчук из-за запроса РФ в Интерпол был задержан в Итальянской Республике и заключен в тюрьму города Неаполь “Поджореале”. Затем его перевели под домашний арест.

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