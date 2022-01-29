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Інтерпол визнав, що РФ переслідує українця Лавренчука за політичними мотивами, і видалив з обліків: він досі в Італії

Інтерпол визнав, що РФ переслідує українця Лавренчука за політичними мотивами, і видалив з обліків: він досі в Італії

Київ • УНН

 • 32743 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Інтерпол видалив українського режисера Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції. Через це підстав для подальшого затримання його немає, однак, він і досі в Італії, де пояснили, що суд таки має розглянути справу. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у суботу, пише УНН.

Цитата:

"Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує Євгена Лавренчука за політичними мотивами. (...) Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації, були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - повідомила Денісова у Telegram.

Деталі

Омбудсмен повідомила, що 27 січня відбулось судове засідання в міському суді місті Неаполь, де перебуває українець, під час якого адвокати Євгена Лавренчука подали клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і надання йому дозволу виїхати в Україну. Адже через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає.

"Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду. Суд надав термін — 30 днів, за який прокуратура міста Неаполь має вивчити матеріали, які надійшли з РФ, та поінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення", - повідомила Денісова.

При цьому в Омбудсмена "викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура міста Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну".

"З метою захисту та поновлення прав громадянина України звертаюся до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з проханням вжити усіх необхідних політико-дипломатичних та консульських заходів для припинення грубих порушень прав незаконно затриманого в Італії громадянина України Євгена Лавренчука та забезпечення його негайного повернення в Україну", - додала Уповноважена з прав людини.

Доповнення

Євгена Лавренчука через запит РФ до Інтерполу було затримано в Італійській Республіці та поміщено у в’язницю міста Неаполь “Поджореале”. Потім його перевели під домашній арешт.

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