Интегрированное экологическое разрешение и контроль промзагрязнения: Рада планирует рассмотреть во втором чтении еще один евроинтеграционный законопроект

Верховная Рада на одном из ближайших заседаний планирует рассмотреть во втором чтении евроинтеграционный законопроект "Об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду" (6004-д). Документ определяет основные требования к интегрированному экологическому разрешению, а также призван, как указано в пояснительной записке, ввести правовые основы для контроля промышленного загрязнения, передает УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке, цель законопроекта - установление правовых и организационных основ предотвращения, уменьшения и контроля промышленного загрязнения для обеспечения защиты окружающей среды и конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду путем внедрения интегрированного экологического разрешения, определения видов деятельности, требующих получения такого разрешения, требований по обязательному применению наилучших доступных технологий и методов управления, мониторинга выбросов и контроля соблюдения условий инте

Проектом Закона определяются основные требования к интегрированному экологическому разрешению, перечень видов деятельности, требующих получения интегрированного экологического разрешения, процедура выдачи интегрированного экологического разрешения, основания отказа в выдаче интегрированного экологического разрешения, основания и порядок аннулирования интегрированного экологического разрешения, основания и порядок внесения изменений в интегрированное экологическое разрешение, требования к реестру интегрированных экологических разрешений, особенности мониторинга выбросов и контроля субъектов хозяйствования, получивших интегрированное экологическое разрешение.

Таким образом, проект Закона внедряет интегрированные подходы в вопросах разрешительной деятельности и контроля промышленного загрязнения на основе применения наилучших доступных технологий и методов управления согласно Директиве 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

В пояснительной записке указано, что полная имплементация Директивы 2010/75/ЕС потребует принятия в дальнейшем подзаконных актов технического характера, направленных на транспозицию технических требований и приложений к ней, регламентирующих деятельность сжигательных установок, установок для сжигания отходов, установок совместного сжигания отходов, установок и видов деятельности, в которых применяются органические растворители, и установок, производящих двуокись титана, что предусмотрено заключительными положениями проекта Закона.

Добавим

Кроме того, проектом Закона предусматривается, что размер платы за получение интегрированного экологического разрешения составляет 15 минимальных заработных плат.

Прогнозируемое количество субъектов хозяйствования, на которых будет распространяться эта норма, составляет около 3500.

Частью четвертой статьи 26 проекта Закона предусмотрено, что порядок ведения единой государственной электронной информационной системы интегрированных экологических разрешений утверждается Кабинетом Министров Украины. Финансово-экономическое обоснование создания единой государственной электронной информационной системы интегрированных досуговых разрешений будет подготовлено при разработке соответствующего проекта акта Правительства.

Прогноз социально-экономических, правовых и других последствий принятия законопроекта

Как указано в пояснительной записке, реализация закона:

будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды, обеспечению экологической безопасности и поддержанию экологического равновесия на территории Украины, а следовательно, обеспечению прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду;

будет иметь положительное влияние на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, развитие регионов, общественное здоровье и окружающую среду.

Это, в частности, обусловлено установлением четких процедур и прозрачных отношений для субъектов хозяйствования, государственных органов и общественности в сфере выдачи интегрированного экологического разрешения и внедрения наилучших доступных технологий и методов управления; реализацией требований государственной политики в сфере управления, предотвращения, уменьшения и контроля промышленного загрязнения и выполнением обязательств в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС; повышение уровня экологической безопасности, предотвращение и уменьшение уровня промышленного загрязнения за счет комплексного рассмотрения влияния хозяйственной деятельности на все компоненты окружающей природной среды, установление требований по применению лучших доступных технологий и методов управления, мониторинга и контроля промышленного загрязнения.