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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 32464 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Институт изучения войны: рф изменила ответственного за войну в Украине

Институт изучения войны: рф изменила ответственного за войну в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что теперь за ведение войны в Украине отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко, передает УНН.

Детали

Институт изучения войны со ссылкой на собранные данные предполагает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил рф, генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой “спецоперацией” в Украине.

Напомним 

ISW пишет, что кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить “тайную мобилизацию” для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.

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