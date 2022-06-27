Институт изучения войны: рф изменила ответственного за войну в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Институт изучения войны (ISW) предполагает, что теперь за ведение войны в Украине отвечает российский генерал-полковник Геннадий Жидко, передает УНН.
Детали
Институт изучения войны со ссылкой на собранные данные предполагает, что начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил рф, генерал-полковник Геннадий Жидко вместо командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова руководит так называемой “спецоперацией” в Украине.
Напомним
ISW пишет, что кремль продолжает манипулировать российским законодательством, чтобы проводить “тайную мобилизацию” для продолжения войны в Украине без проведения полной мобилизации.