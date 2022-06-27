Інститут вивчення війни: рф змінила відповідального за війну в Україні

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Інститут вивчення війни з посиланням на зібрані дані припускає, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил рф, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою “спецоперацією” в Україні.

Нагадаємо

ISW пише, що кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити “таємну мобілізацію” для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.