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Інститут вивчення війни: рф змінила відповідального за війну в Україні

Інститут вивчення війни: рф змінила відповідального за війну в Україні

Київ • УНН

 • 222330 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що тепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, передає УНН.

Деталі

Інститут вивчення війни з посиланням на зібрані дані припускає, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил рф, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою “спецоперацією” в Україні.

Нагадаємо 

ISW пише, що кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити “таємну мобілізацію” для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

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