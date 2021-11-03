Instagram заблокировал аккаунт "правительства" Севастополя из-за "чрезмерной активности"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня администрация социальной сети Instagram заблокировала официальную страницу так называемого правительства Севастополя из-за большого количества сообщений от жителей города. Об этом информирует УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Сначала учетную запись заблокировали временно на 24 часа, а затем Instagram сообщил владельцев о полной блокировки.
"Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя. Причина — слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью", — говорится в сообщении.
Отмечают, что страницу восстановить не удалось, на нее было подписано около 10 тысяч пользователей.
Представители "правительства" Севастополя уже создали новый аккаунт.
Напомним
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