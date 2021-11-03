Instagram заблокував акаунт "уряду" Севастополя через "надмірну активність"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні адміністрація соціальної мережі Instagram заблокувала офіційну сторінку так званого уряду Севастополя через велику кількість повідомлень від жителів міста. Про це інформує УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Спочатку обліковий запис заблокували тимчасово на 24 години, а потім Instagram повідомив власників про повне блокування.
"Instagram заблокував офіційну сторінку уряду Севастополя. Причина — надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю", — ідеться у повідомленні.
Зазначають, що сторінку відновити не вдалося, на неї було підписано приблизно 10 тисяч користувачів.
Представники "уряду" Севастополя вже створили новий акаунт.
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