Instagram заблокував акаунт "уряду" Севастополя через "надмірну активність"

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Спочатку обліковий запис заблокували тимчасово на 24 години, а потім Instagram повідомив власників про повне блокування.

"Instagram заблокував офіційну сторінку уряду Севастополя. Причина — надто багато відповідей на коментарі користувачів, соцмережа називає це надмірною активністю", — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що сторінку відновити не вдалося, на неї було підписано приблизно 10 тисяч користувачів.

Представники "уряду" Севастополя вже створили новий акаунт.

Нагадаємо

Google заблокував YouTube-канали білоруських компаній і організацій, які потрапили під дію американських санкцій.