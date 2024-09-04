Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.".

Среди городов в туре, который продлится с 6 октября по 11 ноября 2024 года, - Киев, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Львов.

Интерпретация произведения Джорджа Оруэлла, исследование любви от итальянского хореографа Франческо Аннаруммы и история о дороге, которую очень тепло приняла киевская публика, а теперь она направится на Запад Украины.

6 октября в 19:00 в Киевской опере (Театр оперы и балета для детей и юношества) состоится показ балета-антиутопии "1984. Інша", а также балета Anima Oscura.

Билеты: https://concert.ua/uk/event/balet-1984insha

Балет-антиутопия «1984. Інша» - это работа хореографов Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой, что является авторской интерпретацией произведения Джорджа Оруэлла.

"Тьма правды" будет вести борьбу со „светом угнетения", демонстрируя соревнование тоталитарной системы и личности. Спектакль будет сопровождать музыка от лауреата премии "Оскар" Гильдур Гуднадоттир, автора саундтреков к фильмам "Джокер" и "Чернобыль". Зрители также услышат композиции пианиста Hauschka, создавшего музыку к сериалу "Патрик Мелроуз".

В этом балете меткие строки Оруэлла оживают в движении танцовщиков. Здесь Джулия превращается в триеровскую танцовщицу в темноте, а Уинстон - в бунтаря-победителя. Ведь только любовь способна изменить самый страшный сценарий, затмить свет вымышленных божеств и стать противоядием от самой коварной лжи..

Балет Anima Oscura на музыку Джованни Батисты Перголези поставлен итальянским хореографом Франческо Аннаруммой. Это история о силе любви, которая превращает в свет самую темную душу. Музыкальной основой балета является произведение Перголези Stabat Mater, признанный художественный шедевром и одной из самых выдающихся композиций XVIII века.

Показы пластического спектакля "Д.І.М." состоятся:

13 октября в 18:30 в Театре имени Ивана Франко в Ивано-Франковске.

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-ivano-frankivsk

17 октября в 19:00 в Хмельницкой областной филармонии.

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-khmelnytskyi

11 ноября в 18:30 в Театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-lviv-plastichna-vistava-dim-lviv

"Ежедневно разрушаются дома украинцев, все больше людей переживают потери. Искусство не может быть ни вне политики, ни вне социальных процессов. Спектаклем мы попытались поддержать эмоциональное состояние, объяснить зрителю, что каждый из нас так или иначе терял дом. Главное - не терять надежды и веры в лучшее", - комментирует хореограф-постановщик Илья Мирошниченко.

"Лесь Курбас говорил, что театр сегодня должен быть таким, каким общество будет завтра. Поэтому наше видение завтрашнего дня наполнено танцем... Открывать театральный сезон дома всегда трепетно, а открывать сезон в туре - мечта команды театра с первого дня его основания. И мы очень счастливы иметь шанс прикоснуться своей деятельностью к душе зрителя в новых для нас городах", - отмечают в Insha Dance Company.

Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Справочно

Insha Dance Company начала свое существование в 2019 году (Киев, Украина) как молодой творческий дуэт двух украинских танцовщиков - Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой. В 2022 году дуэт трансформировался в Insha Dance Company, целью которой является развитие и популяризация танцевального театра в Украине через призму европейского опыта. Глобально целью является создание условий для возвращения профессиональных танцовщиков из-за рубежа на украинскую сцену и создание конкурентоспособного центра для развития и работы украинских танцовщиков и хореографов дома.

Репертуар Insha Dance Company состоит из различных по форме хореографических спектаклей: "Дерево не Може Втекти" (2018), "1984. ІНША" (2020), "СТІНА" (2021, проект реализован при поддержке Украинского Культурного Фонда, партнер - "Киев-Модерн Балет"), "М.H.O.T.F., або мій Дім на Двох Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия), а в 2024 году при поддержке Стабилизационного Фонда для Украины и Министерства иностранных дел Германии спектакль получил продолжение и масштабирование и сейчас существует под названием "Д.І.М."