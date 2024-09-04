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Insha Dance Company вирушає у тур Україною: команда запрошує на балет-антиутопію "1984. Інша", Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М."

Insha Dance Company вирушає у тур Україною: команда запрошує на балет-антиутопію "1984. Інша", Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М."

Київ • УНН

 • 75893 перегляди

Insha Dance Company вирушає у тур Україною: команда запрошує на балет-антиутопію "1984. Інша", Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М.".

Insha Dance Company вирушає у тур Україною: команда запрошує на балет-антиутопію "1984. Інша", Anima Oscura та пластичну виставу "Д.І.М.".

Серед міст у турі, що триватиме з 6 жовтня до 11 листопада 2024 року, — Київ, Івано-Франківськ, Хмельницький та Львів

Інтерпретація твору Джорджа Орвелла, дослідження любові від італійського хореографа Франческо Аннарумми та історія про дорогу, яку дуже тепло прийняла київська публіка, а тепер вона попрямує на Захід України. 

6 жовтня о 19:00 у Київській опері (Театр опери і балету для дітей та юнацтва) відбудеться показ балету-антиутопії "1984. Інша", а також балету Anima Oscura.

Квитки: https://concert.ua/uk/event/balet-1984insha 

  • Балет-антиутопія «1984. Інша» — це робота хореографів Іллі Мірошніченка та Катерини Кузнєцової, що є авторською інтерпретацією твору Джорджа Орвелла. 

"Темрява правди" вестиме боротьбу зі "світлом пригноблення", демонструючи змагання тоталітарної системи й особистості. Виставу супроводжуватиме музика від лавреатки премії "Оскар" Гільдур Ґуднадоттір, авторки саундтреків до фільмів "Джокер" і "Чорнобиль". Глядачі також почують композиції піаніста Hauschka, що створив музику до серіалу "Патрік Мелроуз". 

У цьому балеті влучні рядки Орвелла оживають у русі танцівників. Тут Джулія перетворюється на трієрівську танцівницю в темряві, а Вінстон – на бунтаря-переможця. Адже тільки любов здатна змінити найстрашніший сценарій, затьмарити світло вигаданих божеств та стати протиотрутою від найпідступнішої брехні…

  • Балет Anima Oscura на музику Джованні Батисти Перголезі поставлений італійським хореографом Франческо Аннаруммою. Це історія про силу любові, що перетворює на світло найтемнішу душу. Музичною основою балету є твір Перголезі Stabat Mater, визнаний мистецький шедевром та однією з найвизначніших композицій XVIII століття. 

Покази пластичної вистави "Д.І.М." відбудуться: 

13 жовтня о 18:30 у Театрі імені Івана Франка в Івано-Франківську. 

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-ivano-frankivsk 

17 жовтня о 19:00 у Хмельницькій обласній філармонії. 

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-khmelnytskyi 

11 листопада о 18:30 у Театрі імені Марії Заньковецької у Львові. 

Квитки: https://concert.ua/uk/event/insha-dance-company-lviv-plastichna-vistava-dim-lviv 

  • Пластична вистава «Д.І.М.» на музику Віктора Рекала у виконанні артистів Insha Dance Company — це робота, створена танцівником, хореографом, суперфіналістом шоу «Танцюють всі! 8 сезон», артистом балету Іллею Мірошніченком, а також Катериною Кузнецовою. А за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Стабілізаційного фонду культури від Goethe-Institut стала унікальною театральною подією початку 2024 року, про яку писали Vogue, DTF, Суспільне. Культура, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Укрінформ, Великий Київ, Букви, Український Тиждень, УНН та інші. 

"Щодня руйнуються домівки українців, дедалі більше людей переживають втрати. Мистецтво не може бути ні поза політикою, ні поза соціальними процесами. Виставою ми спробували підтримати емоційний стан, пояснити глядачеві, що кожен із нас так чи інакше втрачав дім. Головне — не втрачати надії й віри в краще", — коментує хореограф-постановник Ілля Мірошніченко. 

"Лесь Курбас казав, що театр сьогодні має бути таким, яким суспільство буде завтра. Тож наше бачення завтрашнього дня сповнене танцем... Відкривати театральний сезон вдома завжди трепетно, а відкривати сезон у турі — мрія команди театру з першого дня його заснування. І ми надзвичайно щасливі мати шанс доторкнутися своєю діяльністю до душі глядача в нових для нас містах", — зазначають в Insha Dance Company. 

Проєкт реалізується за підтримки Українського Культурного Фонду. 

Довідково

Insha Dance Company розпочала своє існування у 2019 році (Київ, Україна) як молодий творчий дует двох українських танцівників — Іллі Мірошніченка та Катерини Кузнецової. У 2022 році дует трансформувався в Insha Dance Company, метою якої є розвиток та популяризація танцювального театру в Україні через призму європейського досвіду. Глобально метою є створення умов для повернення професійних танцівників з-за кордону на українську сцену та створення конкурентоспроможного осередку для розвитку та роботи українських танцівників та хореографів вдома.

Репертуар Insha Dance Company складається з різних за формою хореографічних вистав: "Дерево не Може Втекти"  (2018), "1984. ІНША" (2020), "СТІНА" (2021, проєкт реалізовано за підтримки Українського Культурного Фонду, партнер — "Київ-Модерн Балет"), "М.H.O.T.F., або мій Дім на Двох Ногах" (2022, проєкт реалізовано у межах програми резиденцій для митців з України за підтримки TanzHaus "TanzFaktur" та Kunststiftung NRW, Кельн, Німеччина), а у 2024 році за підтримки Стабілізаційного Фонду для України та Міністерства закордонних справ Німеччини вистава отримала продовження та масштабування і зараз існує під назвою "Д.І.М.".   

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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