Иностранца-"минера" ​​железнодорожного вокзала Киева осудили на три года тюрьмы

"В начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале. Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий "минера" удалось идентифицировать и задержать. Выяснилось, что ложное сообщение злоумышленник сделал из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители разоблачили шестерых "телефонных террористов" в разных регионах страны

В прокуратуре добавили, что приговором Соломенского районного суда г.Киева мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и его приговорили к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря, здание на улице Крещатик, 6 в центре Киева, где в частности расположено информационное агентство Украинские национальные новости (УНН), заминировали.



