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Іноземця-"мінера" залізничного вокзалу Києва засудили на три роки тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. За участі прокурора Київської місцевої прокуратури оголошено обвинувальний вирок 27-річному громадянину Республіки Молдова, який зробив хибне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в столиці. Про це повідомила Прокуратура міста Києва в мережі Facebook, передає УНН.

Іноземця-"мінера" залізничного вокзалу Києва засудили на три роки тюрми

"На початку липня 2017 року до чергової частини відділу поліції на станції Київ-Пасажирський надійшло повідомлення про підготовку вибуху на столичному залізничному вокзалі. Працівники вибухотехнічної та кінологічної служб жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили. За результатами проведення комплексу оперативно-розшукових заходів "мінера" вдалося ідентифікувати та затримати. З’ясувалося, що хибне повідомлення зловмисник зробив із хуліганських спонукань", - їдеться в повідомлені.

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В прокуратурі додали, що вироком Солом’янського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) та засуджено до реального покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 6 грудня, будівлю на вулиці Хрещатик, 6 у центрі Києва, де, зокрема, розташоване інформаційне агентство Українські національні новини (УНН), замінували.

Українські Національні Новини

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