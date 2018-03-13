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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 31878 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47067 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51240 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100440 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Иностранец пытался вывезти в Германию украинок для сексуальной эксплуатации

Иностранец пытался вывезти в Германию украинок для сексуальной эксплуатации

Киев  •  УНН

 • 9794 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. На украинско-польской границе правоохранители предотвратили попытку вывоза гражданок Украины в Германию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Вчера в пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы совместно с представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции во Львовской области задержали иностранца, который вез за границу наших соотечественниц. Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст.149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека". Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС", - говорится в сообщении.

Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов.

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