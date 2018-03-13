Иностранец пытался вывезти в Германию украинок для сексуальной эксплуатации
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. На украинско-польской границе правоохранители предотвратили попытку вывоза гражданок Украины в Германию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера в пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений Государственной пограничной службы совместно с представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции во Львовской области задержали иностранца, который вез за границу наших соотечественниц. Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст.149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека". Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС", - говорится в сообщении.
Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов.