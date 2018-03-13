Іноземець намагався вивезти до Німеччини українок для сексуальної експлуатації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На українсько-польському кордоні правоохоронці запобігли спробі вивезення громадянок України до Німеччини з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Учора в пункті пропуску „Краковець“ співробітники оперативних підрозділів Державної прикордонної служби разом із представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції у Львівській області, затримали іноземця який віз за кордон наших співвітчизниць. Чоловіка було затримано в рамках кримінального провадження за ст.149 ККУ „Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини“. Дівчат, віком від 22 до 27 років, мешканок міста Харкова, іноземець планував перевезти через кордон з метою подальшого використання їх у сфері надання інтимних послуг на території країн ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Подальші кримінально-процесуальні заходи у цій справі проводяться представниками Нацполіції України. Згідно із санкцією статті, іноземцю загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Як повідомляв УНН, торік в Україні виявлено 7 випадків торгівлі людьми для вилучення органів.