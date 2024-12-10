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Инклюзивный забег Spartan Para Race: собрали полмиллиона гривен на приобретение дронов для ВСУ

Инклюзивный забег Spartan Para Race: собрали полмиллиона гривен на приобретение дронов для ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7936 просмотра

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На Киевщине состоялся благотворительный забег с препятствиями Spartan Para Race, в котором приняли участие более 800 человек. Мероприятие помогло собрать 500 тысяч гривен на дроны для ВСУ и объединило ветеранов, людей с инвалидностью и спортсменов.

На днях в Киевской области состоялся благотворительный инклюзивный забег с препятствиями Spartan Para Race, передает УНН.

Детали

Событие, организованное в рамках Spartan Kyiv 2024, стало частью программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч". Главная цель забега - привлечение внимания к развитию адаптивных видов спорта для восстановления людей с инвалидностью и сбор средств на поддержку военных.

Мероприятие посетили более 800 участников, среди которых ветераны, люди с инвалидностью, профессиональные спортсмены и любители. Благодаря благотворительной инициативе удалось собрать полмиллиона гривен на приобретение дронов для Вооруженных Сил Украины.

Спорт-это один из путей к восстановлению наших ветеранов и людей с инвалидностью. И такие инклюзивные соревнования как Spartan PARA RACE ярко демонстрируют, как сила сообщества тех, кто имеет схожий опыт, мотивируют и способны менять жизнь. Наш Центр по взаимодействию с военными и ветеранами в рамках программы "МХП Поруч" поддерживает развитие адаптивных видов спорта в разных городах и селах страны. Ведь наша общая цель-создать условия и возможности, чтобы каждый мог вернуть уверенность в себе, найти поддержку единомышленников и вдохновиться на новые достижения

- говорит руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП Мария Мевша.

Гонки Spartan Race известны своей доступностью для участников с разным уровнем физической подготовки.

"Это третье мероприятие в 2024 году, и оно благотворительное. Мы рады, что на этот раз к соревнованиям присоединились более 30 адаптивных спортсменов. Сегодня мы создаем сообщество, где каждый может почувствовать поддержку и проявить свои лучшие качества", - подчеркивает организатор Spartan Race Ukraine Алексей Вовк.

Дистанция длиной 6,5 км с препятствиями требовала выносливости, силы и решимости. Несмотря на дождь и снег, участники преодолели маршрут на финише их ждали теплые объятия, награды и вкусный перекус от партнеров мероприятия.

"Мы пришли вместе с собратьями показать, что препятствия — не проблема. Этот забег-наш способ донести обществу, что мы сильны, и одновременно поделиться опытом борьбы с вызовами жизни", - рассказывает ветеран Павел.

Организаторы говорят, что такие инициативы доказывают - спорт может не только объединять, но и быть эффективным инструментом поддержки тех, кто защищает нашу страну или вернулся с фронта.

Справочно

"МХП Поруч" - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь военным частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

В мае 2023-го компания запустила программу "МХП Поруч" для поддержки военных, ветеранов и их семей. А уже осенью 2023-го в рамках этой программы начал работу Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, координаторы и эксперты которого напрямую общаются с защитниками и их членами семей и обеспечивают индивидуальное сопровождение и всю необходимую поддержку. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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